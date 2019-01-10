İhanet üçgeni! Jelena yenge aldattı mesajları ifşa oldu

Hırvat ve Sırp basını Adem Ljajic, Dusko Tosic ve Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes'in sevgililerini konuşuyor.

İhanet üçgeni! Jelena yenge aldattı mesajları ifşa oldu

Hırvat ve Sırp basınındaki haberlere göre; Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Dusko Tosic'le flört etmeye başladı. Bu flörtü öğrenen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, ortalığı ayağa kaldırdı.

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İhanet üçgeni! Jelena yenge aldattı mesajları ifşa oldu

İHANET MESAJLARINI YAKALADI: Ancak bir süre sonra Tosic, Jelena'nın telefonunda Belçika temsilcisi Anderlecht takımında forma giyen Ognjen Vranjes ile mesajlarını yakaladı. Vranjes'i arayıp tehdit eden Tosic, aynı sertlikle karşılık gördü.

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İhanet üçgeni! Jelena yenge aldattı mesajları ifşa oldu

BOŞANIR BOŞANMAZ EVLENECEKLER: Sırp basını 2 çocuğu olan Tosic ve Jelena'nın boşanmak üzere olduğunu ve dava sonuçlanır sonuçlanmaz güzel şarkıcının Vranjes ile evleneceğini iddia etti.

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İhanet üçgeni! Jelena yenge aldattı mesajları ifşa oldu

YENİ İLİŞKİYE YELKEN AÇTI: Adem Ljajic de Novi Pazar'da çocukluk arkadaşı olan ve evlenip boşanan 2 çocuk sahibi ünlü ressam Zubejde Dazdaravic'le bu fırtınalı ilişkilerden uzak yeni bir maceraya yelken açtı.

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