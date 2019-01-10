İhanet üçgeni! Jelena yenge aldattı mesajları ifşa oldu

Hırvat ve Sırp basınındaki haberlere göre; Beşiktaşlı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Dusko Tosic'le flört etmeye başladı. Bu flörtü öğrenen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, ortalığı ayağa kaldırdı.
İHANET MESAJLARINI YAKALADI: Ancak bir süre sonra Tosic, Jelena'nın telefonunda Belçika temsilcisi Anderlecht takımında forma giyen Ognjen Vranjes ile mesajlarını yakaladı. Vranjes'i arayıp tehdit eden Tosic, aynı sertlikle karşılık gördü.
YENİ İLİŞKİYE YELKEN AÇTI: Adem Ljajic de Novi Pazar'da çocukluk arkadaşı olan ve evlenip boşanan 2 çocuk sahibi ünlü ressam Zubejde Dazdaravic'le bu fırtınalı ilişkilerden uzak yeni bir maceraya yelken açtı.
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