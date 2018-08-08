İhanet sonrası bomba yorum: Erkek erkeğe tatilinden güzel kareler

Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian ile birlikte canlı yayında kavga ettiği ve küfürlerin havada uçuşmasıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian'a büyük darbe. 39 yaşındaki ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian kendinden yaşça küçük Younes Bendjima ile mutlu bir beraberlik yaşıyordu. Ancak, Younes Bendjima, Kourtney Kardashian'ı aldattı.

