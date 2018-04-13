İhanet etti mi ? Chloe Loughnan'dan olay paylaşım

Miami'ye giden Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ortaç ve Loughnan, iddialar üzerine suskunluğunu bozdu.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Serdar Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu. Twitter

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'BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ': Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi. Son olarak eşinin paylaştığı cesur pozlara da değinen Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı: "Ben hanıma hiç yasak koymam. Hanıma yasak koymak özgürlüğüne müdahale etmektir." Twitter

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CHLOE LOUGHNAN'DAN AÇIKLAMA: Serdar Ortaç'ın kendisi hakkındaki bu ifadelerinin ardından Chloe Loughnan da sessizliğini bozdu ve yemek gecesiyle ilgili tepkisini ilk kez sosyal medya hesabından dile getirdi. Twitter

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