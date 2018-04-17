İhanet dedikodularına inat sarmaş dolaş eğlendiler

Hollywood'un en çapkın isimlerinden Leonardo Di Caprio ile genç sevgilisi Camila Morrone arasındaki ihanet krizi aşıldı.

Geçtiğimiz hafta basına yansıyan iddialara göre; 20 yaşındaki Camila Morrone, 43 yaşındaki Leonardo Dicaprio ile birlikteyken başka bir ilişki yaşamıştı. Dedikoduların asılsız olduğu, önceki akşam Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali'nde ortaya çıktı.

Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio ile model sevgilisi, dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği festivalde romantik anlar yaşadı.

Tanınmamak için gözlüğünü ve kapüşonunu çıkarmayan Leo, yine de objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. İkili festivalde böyle görüntülendi;