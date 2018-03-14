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İğrençliğin zirvesi! Enişte iğrenç, anne ondan da iğrenç...

İğrençliğin zirvesi! Enişte iğrenç, anne ondan da iğrenç...

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geldi... Coşkun Ş., boşandığı eşinin 17 yaşındaki kız kardeşine kızın annesinin yanında defalarca cinsel tacizde bulundu... Anne itiraz eden kızını demir çubukla dövdü... İğrenç enişte tutuklandı, anne serbest...

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 15:51 - Güncelleme: 14-03-2018 15:58

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Coşkun Ş. ayrıldığı eşinin kız kardeşi C.K.'ye (17) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Kızına tacizi izlediği ve eski damadının tacizlerine direnen kızını demir sopayla dövüp tacizlere sessiz kalmaya zorladığı öne sürülen anne H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mağdur C.K. ise devlet korumasına alındı.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN YANINDA KIZINA: Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde oturan C.K., işçi olarak çalıştığı fabrikadan geldikten sonra annesi H.K. ve ablasının bir süre önce ayrıldığı eski eşi Coşkun Ş. ile birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından odasına geçen C.K.'nin yanına gelen Coşkun Ş., kıza cinsel tacizde bulundu. Odadan tuvalete kaçan C.K., jandarmayı arayarak olayı anlattı. İhbarla eve gelen jandarma ekipleri, şüpheli Coşkun Ş. ve genç kızın annesi H.K.'yi gözaltına aldı.

KIZIN ANLATTIKLARI MİDE BULANDIRDI: İfadesinde eski eniştesi olan Coşkun Ş.'nin annesinin yanında sürekli olarak kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatan C.K., annesi H.K.'nin de buna engel olmadığını ve ikisinden de şikâyetçi olduğunu söyledi. Annesinin tacizlere karşı koyduğu zamanlarda kendisini demirle dövdüğünü öne süren C.K., şöyle dedi:

ANNEMİN YANINDA BANA SARILDI İTİRAZ EDİNCE...: "Annem çok sinirlendiği zaman beni döverdi. Neden ve niçin döver, onu bilmiyordum. Bazen demir, bazen ise oklava gibi cisimlerle dayak yerdim. Bir gün yine işten geldim. Evde yine annem ve eski eniştem Coşkun oturuyorlardı. Ben de kanepenin üzerine oturdum. Coşkun yanıma geldi ve bana sarıldı. Bunun üzerine ben tepki gösterdim. Kendisi boynuma vurdu. Ben yere düştüm."

KIYAFETLERİMİ ZORLA ÇIKARIP ÖPTÜ: "Benim kıyafetlerimi zorla çıkarttı. Annem de odadaydı ancak hiçbir şey yapmadı.Eski eniştem benim vücudumu öpmeye başladı. Nasıl kaçarım diye düşünüyordum. Fırsatını buldum ve hemen kendimi odama geçerek kapıyı kapattım."

ENİŞTEMİ REDDETTİM DİYE ANNEM DEMİR ÇUBUKLA DÖVDÜ: "Annem geldi. Elinde yine demir çubuk vardı 'Sen niye böyle yapıyorsun?' diyerek bana vurmaya başladı. Hemen ablamı aradım. Ablam çok sinirlendi ve anneme bağırmaya başladı. Bu olaydan sonra yine işten eve geldiğimde eski eniştem odama geldi tacizde bulunduğu sırada tuvalete kaçıp jandarmayı aradım."

ESKİ ENİŞTE TUTUKLANDI, ANNE ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Jandarma tarafından gözaltına alınan Coşkun Ş. ise ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Anne H.K. ise kızını dövmediğini, kendisine iftira attığını söyledi. Jandarmada alınan ifadenin ardından adliyeye sevk edilen anne H.K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, kızın eski eniştesi Coşkun Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur C.K. ise devlet korumasına alındı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • al 14 Mart 2018 16:06 çağ atladık diyen aile bakanımızın memleketinde bunlar olmamalı... millet kan ağlıyor... eğitim, aile, ahlak ne alemde...

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