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İğrenç! Yasak aşk yaşadığı evli kadını gizlice kaydedip şantaj yaptı!

İğrenç! Yasak aşk yaşadığı evli kadını gizlice kaydedip şantaj yaptı!

Eskişehir'de evli bir kadınla 5 aydır yasak ilişki yaşayan adam, kadının uygunsuz görüntülerini çekip, şantaj yapınca polis tarafından gözaltına alındı. İğrenç adımın üzerinden o görüntüler çıktı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 12:15 - Güncelleme: 04-11-2018 12:31

ESKİŞEHİR'de evli olan F.B. (30) adlı kadın, yaklaşık 5 aydır yasak ilişki yaşadığı S.M'nin (33) cep telefonuna kaydettiği uygunsuz görüntülerle kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis hemen harekete geçti.

ÜZERİNDE YAKALANDI... Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.M'yi Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada F.B'ye ait görüntülerin olduğu flash bellek ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI... 'Hükümlünün kaçması, taksirle adam öldürme, başkasına ait kredi kartını kullanma' suçlarından da arandığı tespit edilen S.M.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 04 Kasım 2018 12:41 Eeeeee kocası ne yapmış boşamamış mı

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