İğrenç! Yasak aşk yaşadığı evli kadını gizlice kaydedip şantaj yaptı!

ESKİŞEHİR'de evli olan F.B. (30) adlı kadın, yaklaşık 5 aydır yasak ilişki yaşadığı S.M'nin (33) cep telefonuna kaydettiği uygunsuz görüntülerle kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis hemen harekete geçti.

ÜZERİNDE YAKALANDI... Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.M'yi Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada F.B'ye ait görüntülerin olduğu flash bellek ele geçirildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI... 'Hükümlünün kaçması, taksirle adam öldürme, başkasına ait kredi kartını kullanma' suçlarından da arandığı tespit edilen S.M.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.