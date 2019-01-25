İğrenç olay öğrenci telefonunu açık bırakınca ortaya çıktı!

İzmir’in Selçuk ilçesinde, başka bir ilçede görevli olan bir okul müdürünün taciz olayı, genç kızın kendisini arayan kardeşinin telefonunu açık bırakmasıyla ortaya çıktı.

İğrenç olay öğrenci telefonunu açık bırakınca ortaya çıktı!

İzmir’in Selçuk ilçesinde, başka bir ilçede görevli olan bir okul müdürünün taciz olayı, genç kızın kendisini arayan kardeşinin telefonunu açık bırakmasıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili spor salonun hocasının desteğiyle taciz olayı ortaya çıkarken, hoca Hayri Ersu, "Kıza taciz ettiğini telefonda duyduk ve kız kurtulmak için ’dokunma, yapma, ben inmek istiyorum, arabanın kilitlerini aç’ diye bağırıyordu. Ben tabi bağırıyorum; ama sesim onlara ulaşamıyordu" dedi.

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İğrenç olay öğrenci telefonunu açık bırakınca ortaya çıktı!

Olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. İddialara göre şimdilerde Tire’de görev yapan okul müdürü T.O., 2015 yılında okuldaki eski öğrencisi S.T.'yi (17) taciz etti. O yıllarda tacizin müdür odasında gerçekleştiği öne sürülürken, S.T. korkusundan kimseye bir şey söyleyemedi. Müdürün tayini ise daha sonra Selçuk’tan Tire ilçesindeki bir okula çıktı. Genç kız, daha sonrada okulunu yarıda bıraktı ve açık öğretimden okumaya karar verdi.

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İğrenç olay öğrenci telefonunu açık bırakınca ortaya çıktı!

İddialara göre ise T.O. genç kızı rahatsız etmeye devam etti. Son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü T.O., açık öğretim kaydı için cep telefonuyla genç kıza ulaştı. Genç kız, S.T. o anlar şöyle anlattı:

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İğrenç olay öğrenci telefonunu açık bırakınca ortaya çıktı!

"Bana; ’gel şu işlemlerini (açık öğretim kayıt) halledelim’ dedi. Beni arabasıyla aldı, işlemleri hallettik. Daha sonra ’seni sporuna bırakayım’ dedi; ama bırakmadı. Beni Aydın yönüne doğru, Acarlar köyünü geçtikten sonra bir ormanlık alana götürdü. Yalvarmaya başladım; ’lütfen hocam kapıyı açın’ dedim. Açmadı kapıyı. O sırada kardeşim aradı. Hocanın söylediklerini duysun diye ben de telefonu çaktırmadan açtım" dedi.

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