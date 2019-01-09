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İğrenç olay! Komşu çocuğunu eve çağırıp

İğrenç olay! Komşu çocuğunu eve çağırıp

KAYSERİ'nin Melikgazi İlçesi'nde apartman yöneticisi Zekeriya Ö. (41), komşusunun oğlu M.K.'ya (10) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 15:48 - Güncelleme: 09-01-2019 15:48

Olay, geçen yıl 26 Ağustos'ta merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Bina yöneticisi Zekeriya Ö., evine çağırdığı komşunun oğlu M.K.'ya, televizyonda açtığı videoları izlettirdikten sonra cinsel istismarda bulundu. M.K.'nın olayı anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Zekeriya Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

"ÇOCUĞUN ANNESİ BAKLAVA İSTEMİŞTİ BEN DE M.Ö'YÜ ÇAĞIRIP VERECEKTİM"
Zekeriya Ö. hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Zekeriya Ö., önceki savunmalarını tekrarlayarak, "İftira atıyorlar, ben bina yöneticisiydim. Gaziantep’e gitmiştim ve çocuğun annesi baklava istemişti. Ben de M.Ö.'yü çağırıp verecektim. M. eve geldiğinde şortum vardı, asla video falan izletmedim, masaj yapmadım, yaptırmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Zekeriya Ö.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sinirli 09 Ocak 2019 16:01 ya çocuğunuzu daha neye güvenerek komşuya gönderiyorsunuz anlayamıyorum, madem çok istiyor komşuda oynamak başında gidin, bi ders alın artık yaaa

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