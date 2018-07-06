İğrenç olay! Genç kadını sürükleyip tecavüz etti

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yaşayan Sanjay Naker isimli evli erkek, gece yarısı bir eğlence mekanından çıkan 18 yaşındaki genç kadını takip etti.
Belediyede çalışan Naker, kendisiyle birlikte gelmek istemeyen kadını yerde sürükledi. Saldırgan 30 dakika süren iğrenç olayın ardından kurbanına tecavüz etti.
TECAVÜZÜN TANIMINA BAKTI: Evine dönen Naker, internete girip 'tecavüz'ün tanımına baktı. Bugün mahkemeye çıkan saldırgan, sekiz yıl hapis cezası aldı.
Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yürüyemeyen kadının erkeğe yalvardığı görülüyor.
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