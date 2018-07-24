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İğrenç olay: Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

İğrenç olay: Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

BURSA’da 18 yaşındaki Y.Ç.’nin, ilkokuldan bu yana babası, eniştesi, kuzeni ve babasının arkadaşının cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Baba, enişte ve kuzen tutuklandı. Y.Ç. ise yıllarca süren iğrenç işkenceyi yazdığı mektupta anlattı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 19:39 - Güncelleme: 24-07-2018 19:39

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Y.Ç.’nin, ilkokul ikinci sınıftan bu yana babası, eniştesi, kuzeni ve babasının arkadaşının cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı. İstismar, Y.Ç.’nin lisedeki rehber öğretmenine mektup yazmasıyla anlaşıldı.

Y.Ç. mektubunda, babası S.Ç.’nin kendisini arkadaş ortamına çağırdığını, burada eniştesi A.Y.’nin zorla birlikte olması için kendisini tehdit ettiğini anlattı. Y.Ç., eniştesinin kendisini bir yıl öncesine kadar istismar etmeyi sürdürdüğünü de söyledi.

YARDIM İSTEDİĞİ KUZENİ DE TECAVÜZ ETTİ

Y.Ç. ayrıca, yaşadıklarını anlatıp yardım talebinde bulunduğu kuzeni S.K.’nın da cinsel tacizine maruz kaldı. Kendisini taciz eden S.K.’nin, bir süre sonra cinsel istismara başladığını anlatan Y.Ç., mektubuna şöyle devam etti:

“Babamın, ilçede işletmecilik yapan arkadaşı E.Ü. tarafından da cinsel tacize uğradım. Buna karşı koyunca, E.Ü. okuluma gelip ‘Bu okulda fuhuş yapan birçok kız’ var diyerek beni şikayet etti. Babam, eniştem, kuzenim ve babamın arkadaşı küçüklüğümden beri bana alkol de içiriyordu.”

REHBER ÖĞRETMEN SAVCIYA İLETTİ

Rehber öğretmenin, Y.Ç.’nin mektubunda anlattıklarını savcılığa iletmesiyle soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınan Y.Ç., şikayetçi olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcıya ifade veren baba, enişte ve kuzen suçlamaları kabul etmeyerek, Y.Ç. ile kendi isteği doğrultusunda birlikte olduklarını öne sürdü. E.Ü’nün ifadesi ise Y.Ç. ile benzerlik gösterdi.

Y.Ç.’nin Yalova Devlet Hastanesi’nde yapılan adli tıp muayenesinde cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Baba, enişte, ve kuzen S.K. geçen 13 Nisan’da tutuklandı. Y.Ç.’nin babasının arkadaşı E.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianamede, Y.Ç.’nin babası S.Ç. tarafından ilkokul ikinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar birçok kez cinsel istismara uğradığı, S.Ç.’nin eylemlerinin ‘alt soya karşı çocuğun cinsel istismarı’ kapsamında olduğu ve ‘atılı suçun zincirleme şekilde işlendiği’ değerlendirmesi yapıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcı, A.Y.’nin de Y.Ç.’yi sekizinci sınıftan on birinci sınıfa kadar taciz ve cinsel istismara maruz bıraktığı, eylemlerinin tamamının ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ kapsamında kaldığı ve ‘atılı suçu zincirleme şekilde işlediği’ni aktardı.

Yine S.K.’nin fiilinin ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ kapsamında kaldığını ve ‘atılı suçu zincirleme şekilde işlediği’ni belirten savcı, E.Ü. hakkında ise ‘tehdit ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ kapsamında iddianame hazırladı.

Dört kişinin ayrı ayrı cezalandırılmasının istendiği iddianame, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Isim soyisim 24 Temmuz 2018 20:20 Tamamda niye öğretmen diye niye belirtildi ki zaten rehber öğretmen görevini yapar ama boş yere o öğretmeni hedef tahtasına koyuyorsunuz azcık duyarli olalım yazik gunah

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