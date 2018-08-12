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İğrenç olay! Anne ortaya çıkardı 3 kızına istismar

İğrenç olay! Anne ortaya çıkardı 3 kızına istismar

ŞANLIURFA’da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan emekli sağır ve dilsiz H.N. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi A.N. ise mahkemedeki ifadesinde eşinin çocuklarına yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu, eşinin ailesinin baskısıyla bunu bildiremediğini ve ölümüne dövüldüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 12:10 - Güncelleme: 12-08-2018 12:10

Olay, geçen 25 Temmuz’da Sırrın Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıllık evli A.N., sağır ve dilsiz olan eşi H. N.’nin, kızları R.N. (23), Z.N (17) ve Z.N’ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu. A. N.’nin verdiği bilgiler üzerine kız kardeşler, hastanede muayene edildi. Doktor tarafından kontrolde kızların cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara rastlanılması üzerine H.N. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.N. ’Çocuklarına cinsel istismarda bulunmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

EŞİ KONUŞTUM: BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI
Eşiyle 25 yıl önce görücü usulüyle evlendiğini belirten A.N., sağır ve dilsiz olduğu için onu hor görmediğini anlattı. Eşinin çocuklarına yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu ve defalarca bu olay yüzünden dayak yiyerek, susturulduğunu anlatan A.N., bu olay yüzünden Z.N.’nin psikolojisinin bozulduğunu ve intihara kalkıştığını söyledi. Kızının psikiyatri servisinde tedavisinin devam ettiğini belirten A.N., kızının sürekli sinir krizlerini geçirdiğini ifade etti. Eşinin tutuklanması üzerine Almanya’da yaşayan kaynının kendisini tehdit ettiğini iddia eden A.N., eşi ve onun gibi cinsel istismarda bulunan kişilerin idam edilmesini isteyerek şunları söyledi:

"KENDİMİ ZOR KURTARDIM"
"Yıllardır eşimin çocuklarıma karşı sarkıntılık ve elle tacizini görüyordum. Sürekli bu iğrenç hadiseler yüzünden onunla kavga ediyordum. Eşimin ailesinin baskısıyla bu olayları adli vakalara bildiremedim. Çünkü her seferinde ben ölümüne dövüldüm. Belim kırıldı, ameliyat oldum. Ancak en son 12 Temmuz 2018 tarihinde rüya sandığım şeyin gerçek olduğunu anladım. Çocuğumu aldım hastaneye götürdüm. Orada yapılan muayene sonucunda çocuğumun cinsel istismara uğradığını öğrendim. Başhekim tarafından dosyalar, adli mercilere gönderildi. O an bizimle polis gelmedi. Biz eve gittik. Evde eşime ’Sen çocukları istismar etmişsin’ dedim. Eşim bana bıçak çekti. Beni öldürmeye kalkıştı. Kendimi onun elinden zor kurtardım. Şu an eşimin ailesi tarafından tehdit altındayım. Eşimin Almanya’da yaşayan kardeşi benim bu davamdan vazgeçmemi istiyor."

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