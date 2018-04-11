İğrenç olay: 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi!

ABD Florida'da 28 yaşındaki İskoç kadın 480 dolar karşılığında 14 yaşındaki bir çocukla otelde ilişkiye girdi. Polis, olay ortaya çıktıktan sonra çocukla birlikte olduğu otel odasına yaptığı baskında kadını başka bir erkekle yakaladı.