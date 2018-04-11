İğrenç olay: 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi!

ABD Florida'da 14 yaşındaki çocukla para karşılığı ilişkiye giren 28 yaşındaki kadın, otel odasına yapılan baskında başka bir adamla yakalandı.

İğrenç olay: 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi!

ABD Florida'da 28 yaşındaki İskoç kadın 480 dolar karşılığında 14 yaşındaki bir çocukla otelde ilişkiye girdi. Polis, olay ortaya çıktıktan sonra çocukla birlikte olduğu otel odasına yaptığı baskında kadını başka bir erkekle yakaladı.

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İğrenç olay: 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi!

Florida'da meydana gelen olayda hidroterapist olan Sarah Louise McGill, internet üzerinden para karşılığı ilişkiye girmek için hayat kadını arayan çocukla mesajlaşmaya başladı.

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İğrenç olay: 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi!

POLİS ODAYA BASKIN YAPTI: Çocuk, Sarah ile mesajlaştıktan sonra kadının ilişkiye girmek için ayarladığı otele gittiğinde kadın kendisini otel kapısında karşılayıp odasına çıkardı. Çocuk ilişkiden sonra Sarah'a 480 dolar ödedi.

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İğrenç olay: 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi!

Olayın ortaya çıkmasından sonra polis Sarah'ın kaldığı odaya baskın yaptı ve Sarah'ı başka bir adamla yakaladı.

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