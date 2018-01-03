İğrenç çete çökertildi! Küçük erkek çoçuklara cinsel...

TÜRKİYE'nin en iğrenç çetelerinden birisi çökertildi. Hatay ve Ankara'da küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel saldırı, nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 17 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri arasında iki de kadının bulunması dikkat çekti. Zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir teknik takibe alınan çete üyelerine yönelik operasyonda, ülkenin en iğrenç suçlarından birine imza atan çete üyeleri gözaltına alındı.
Çete üyelerinin ‘nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, küçük yaşta erkek çocuğuna cinsel saldırı, cinsel saldırıya teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ikametten hırsızlık, yağmaya teşebbüs, kesici aletle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri belirlendi.
Gözaltına alınan aralarında 2 kadının da bulunduğu 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 17 kişiden ikisi kadın toplam 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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