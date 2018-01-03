İğrenç çete çökertildi! Küçük erkek çoçuklara cinsel...

TÜRKİYE'nin en iğrenç çetelerinden birisi çökertildi. Hatay ve Ankara'da küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel saldırı, nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 17 kişi gözaltına alındı. Çete üyeleri arasında iki de kadının bulunması dikkat çekti. Zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.