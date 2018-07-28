Iğdır'da İl Özel İdaresi ekiplerine terör saldırısı 1 işçi şehit oldu

IĞDIR'da yol yapım çalışması için Korhan Yaylası'na giden İl Özel İdaresi'ne ait TIR ve kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcı infilak etti. Patlamanın ardından teröristlerin ateş açtığı işçilerden 3'ü kaçarak canlarını kurtarırken, kepçe operatörü şehit oldu.

İl Özel İdaresine ait TIR'a yüklenen kepçe ve ona öncülük eden kamyonet, Kadı Tepe bölgesine gitmek için bugün sabah saatlerinde yola çıktı. Araçlar, saat 09.30 sıralarında Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası Kadı Tepe bölgesine geldiğinde, patlama meydana geldi. Korhan Jandarma Karakolu'na 200 metre mesafede, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, kamyonetin geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından teröristler, kamyonettekilere ateş açtı. Kamyonetteki işçilerden 2'si, kaçarak yaylacıların çadırına sığında. Kamyoneti arkadan takip eden TIR'ın şoförü Murtaza Polat da patlamayı görünce araçtan inerek bölgeden uzaklaştı.

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Bindiği kamyonetin yanında ölü bulunan evli 4 çocuk babası Nurettin Karadeniz'in (56) cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​Yayla yoluna giriş ve çıkışlar kapatılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Iğdır Vali Vekili Kemal Duru, "Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait pikap ve arkasında kepçe yüklü TIR, ilerlerken Korhan yolunda patlama meydana geldi. Ardından teröristler taciz ateşi yaptı. Jandarma olayla ilgili operasyon yapıyor. Geniş açıklama daha sora yapılacak" dedi.

  • Güncel 28 Temmuz 2018 17:20
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