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İGDAŞ 6,3 milyon abone ile Türkiye'nin en büyüğü!

İGDAŞ 6,3 milyon abone ile Türkiye'nin en büyüğü!

İstanbul’un havasını temizlemek amacıyla 1986 yılında kurulan İGDAŞ bugün, 6.3 milyonu bulan abonesine, doğalgazı güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaştırıyor.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 16:07 - Güncelleme: 30-04-2018 16:07

Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi; İGDAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İGDAŞ bu hizmeti, toplam uzunluğu 23 bin 500 kilometreyi bulan boru hattı ağıyla gerçekleştiriyor ve Türkiye’de, konutlarda, tüketilen doğalgazın yüzde 37’sini tek başına dağıtıyor. Gerek 32 yıllık geçmişi, gerekse ölçeği nedeniyle İGDAŞ, ülkemizde doğalgaz dağıtım sektörünün okulu olarak kabul ediliyor.

İGDAŞ, abone sayısı ve dağıtımını gerçekleştirdiği doğalgaz miktarı sayesinde, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500’de 30’uncu sırada yer alıyor. İstanbullulara sunduğu hizmetin kalitesini sürekli daha yükseğe taşımak için çalışan İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın koyduğu hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor.TESCİLLİ HİZMET KALİTESİ

İGDAŞ’ın ‘sektörün okulu’ unvanı almasının bir sebebi de, ödüllü hizmet kalitesi ve iş süreçlerine getirdiği uluslararası standartlar olarak öne çıkıyor. Sektörün güvenlik, kalite standartlarının oluşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayan İGDAŞ, hizmet kalitesinde mükemmellik yolculuğuna 2000’li yıllarla başladı. Kalite odaklı atılan her adım, İGDAŞ Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında toplandı. İGDAŞ’ın, 2003 yılından itibaren aldığı kalite belgeleri, bu çatı altında bütünsel bir yaklaşımla yönetildi. İGDAŞ’ın iş süreçlerindeki farklı alanlar için aldığı 7 uluslararası kalite belgesi, mükemmelliğe yolcuğunun yol haritasını oluşturdu. Bu yolda önemli mesafe kat eden İGDAŞ için aldığı ödüller önemli dönüm noktaları oldu. 2011 yılında özel sektörün alanlarında iddialı çok sayıda önemli kurum ve kuruluşunu geride bırakan İGDAŞ, KalDer Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü aldı. KalDer Ulusal Kalite Büyük Ödülü, İGDAŞ’ın kalite standartlarını yükseltme azmini daha da artırdı. İGDAŞ 2015 yılında da, ‘KalDer Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü alarak kalite yolculuğundaki başarı ve kararlılığını tescil ettirdi.

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI'NA TAM DESTEK

‘Milli Enerji ve Maden Politikası’nın İGDAŞ için büyük önem taşıdığını belirten İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım “İGDAŞ olarak bu konuda üstümüze düşen görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme hassasiyetiyle hareket ediyoruz. Üniversitelerle, TÜBİTAK ve ASELSAN gibi ar-ge alanında ülkemizin gururu kurumlarımızla ortak, birçok projemiz var. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yeni teknolojilerin, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi için çalışıyoruz. Örneğin; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile işbirliği içinde dünya çapında önem taşıyan bir projeye imza attık. Bu işbirliği çerçevesinde kısa adı İGRAS olan Deprem Risk Azaltım Sistemi’ni kurduk. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirip ürettiğimiz bu sistem, depremi 7 saniye önce tespit etmemizi ve doğalgaz dağıtım hatlarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almamızı sağlıyor. Boru hatlarımızı, izinsiz kazıların oluşturacağı kazalardan korumak için geliştirdiğimiz diğer bir projeyi de ASELSAN ile birlikte sürdürüyoruz. Bu projelerle hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ‘milli ve yerli’ stratejisine destek oluyor hem de sektörün geleceğine bu stratejiye uygun şekilde yön veriyoruz” dedi. Bugün Türkiye’de doğalgaz denince insanların aklına ilk olarak İGDAŞ’ın geldiğini hatırlatan Ali İhsan Sılkım, çalışmalarını daha da artırarak İGDAŞ’ın global ölçekte de tanınması ve bir dünya markası haline gelmesi için çalışacaklarını belirtti.

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