İftar duasının unutulmaz sesi toprağa verildi

"Şirinler" ve TRT'deki iftar saatlerindeki seslendirmeleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Nur Subaşı son yolculuğuna uğurlandı. "Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı son yolculuğun uğurlandı. "Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı için ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
76 yaşında hayata gözlerini yuman Subaşı'nın cenaze törenine ailesi, yakınları, tiyatro ve sinemanın tanınan simaları katıldı. Subaşı, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Karacaahmet Mezerlığı'na defnedildi.
Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme santçısı Nur Subaşı 1942 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yapmıştır. Subaşı'nın sesi, Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "İyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı.
"Şirinler" ve TRT'deki iftar saatlerindeki seslendirmeleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Nur Subaşı son yolculuğuna uğurlandı. "Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı son yolculuğun uğurlandı. "Şirinler" isimli çizgi filmi seslendirmesiyle tanınan oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nur Subaşı için ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
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