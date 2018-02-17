İflas eşiğindeki kulübe çarpıcı teklif!

İtalya Serie C takımlarından Vicenzia Calcio şu sıralarda ekonomik anlamda zor zamanlar geçiriyor. 1902 yılında İtalya'nın Vicenza şehrinde kurulmuş futbol kulübü için bir porno yıldızından ilginç bir teklif geldi. Porno dünyasının ünlü isimlerinden Amandha Fox, 4 aydır futbolcuların parasını ödeyemeyen ve ekonomik açıdan zor günler geçiren Vicenzia Calcio takımına olağanüstü bir teklifte bulunarak yardımcı olmaya yöneldi. "Polonya Venüs" lakaplı 32 yaşındaki büyüleyici yıldız, son takvimdeki kazançlarının % 10'unu bağışlamak istedi.