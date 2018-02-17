İflas eşiğindeki kulübe çarpıcı teklif!

İtalya Serie C takımlarından Vicenzia Calcio şu sıralarda ekonomik anlamda zor zamanlar geçiriyor. 1902 yılında İtalya'nın Vicenza şehrinde kurulmuş futbol kulübü için bir porno yıldızından ilginç bir teklif geldi. Porno dünyasının ünlü isimlerinden Amandha Fox, 4 aydır futbolcuların parasını ödeyemeyen ve ekonomik açıdan zor günler geçiren Vicenzia Calcio takımına olağanüstü bir teklifte bulunarak yardımcı olmaya yöneldi. "Polonya Venüs" lakaplı 32 yaşındaki büyüleyici yıldız, son takvimdeki kazançlarının % 10'unu bağışlamak istedi.
32 yaşındaki Amandha Fox, yayınladığı bir mektupla şehre ve takıma olan sevgisini açıklarken, Vicenzia Calcio takımının bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu. Vicenza Kulübü geçen sezon Serie B'de yer alıyorken küme düştü. Bu yıl ise Serie C'de yer alan kulüp 13. sırada yer alıyor.
Instagram'da 52 bin takipçisi bulunan 32 yaşındaki Amandha, özel yaşantısına dair birçok fotoğraflar paylaşıyor.
İşte Amandha Fox'un Instagram paylaşımları...
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