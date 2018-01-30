İflas erteleme kalkıyor mu? 93 maddelik yeni reform paketi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ "Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceğiz." dedi. Akdağ, iflas erteleme ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Hali hazırda yasak olan iflas ertelemede azami sürecin 23 ay olacağını açıkladı. Reform paketinin yasalaşması ile birlikte KHK ile gelen iflas erteleme yasağı da kalkmış olacak.

İşte Akdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:

Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz, şirketler 24 ay içinde ödemeyi gerçekleştirecek. Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz. Tasarı ile kurtarma anlaşması kurumu oluşturuluyor. İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak. En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceğiz.

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