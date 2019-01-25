İflas eden Pamukkale'den açıklama seferlere ne olacak?

Pamukkale Turizm'in konkordato talebinin reddedilmesi ve İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasının kararlaştırılmasının ardından firmadan açıklama geldi.

Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu, hukuki süreçlerin devam ettiğini belirterek özel faaliyet izninin alındığını belirtti. Pamukkale Turizm, seferlerde hiçbir değişiklik olmadığını da belirtti.

Turizm devi Pamukkale'den kötü haber mahkeme iflasına karar verdi

Pamukkale Turizm kimindir? Sahipleri kimdir?