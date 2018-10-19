İfadesi ortaya çıktı: Ayda 10 bin lira kazanıyorum

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' ifadesinde aylık 10 bin lira kazandığını, dikkat çekmek için feminen giyindiğini söyledi.

İfadesi ortaya çıktı: Ayda 10 bin lira kazanıyorum

İzmir'de erkek çocukları öpüştürüp bunları sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' ifadesinde aylık 10 bin lira kazandığını, dikkat çekmek için feminen giyindiğini söyledi.

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İfadesi ortaya çıktı: Ayda 10 bin lira kazanıyorum

İzmir'de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı.

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İfadesi ortaya çıktı: Ayda 10 bin lira kazanıyorum

Altuğ, çektiği videolardan aylık 10 bin lira para kazandığını söyleyen Altuğ, 'Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var' dedi.

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İfadesi ortaya çıktı: Ayda 10 bin lira kazanıyorum

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

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