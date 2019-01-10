  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilgiyle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

İdris Naim Şahin Ordu adayı olacak mı? Muharrem Sarıkaya'dan kulis bilgisi

İdris Naim Şahin Ordu adayı olacak mı? Muharrem Sarıkaya'dan kulis bilgisi

AK Parti'nin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in CHP ve İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarını Muharrem Sarıkaya köşesine taşıdı ve her iki partide de bu konunun kapandığını dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 10-01-2019 10:05 - Güncelleme: 10-01-2019 10:05

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'dan İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı olarak gösterileceği iddiası tartışmalara neden oldu.

İYİ Parti il teşkilatının talebi, CHP'li yöneticilerin olumsuz bir yaklaşım sergilememesi de buna eklenince tartışma her iki partide yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlendi.

AKŞENER NE DEDİ?
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, konunun İYİ Parti'nin dün düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısına da yansıdığını ifade etti. Edindiği kulis bilgileri köşesine taşıyan Muharrem Sarıkaya, köşesinde şu ifadeyi kullandı: "İYİ Parti lideri Meral Akşener, İdris Naim Şahin konusunun bu noktaya nasıl geldiğini anlatmış. İl teşkilatından öneri olarak geldiğini, ısrarlı talep olmadığını belirtmiş. Ordu'nun CHP ile yapılan ittifak kapsamındaki iller dışında olduğunu da anımsatmış. "Bizim de İdris Naim Şahin'i aday gösterme gibi bir planımız yok" sözlerini kararlı bir dille açıklamış"

ADINI BİLE DÜŞÜNMEZDİM
İYİ Parti'nin ardından konuyu CHP'li yetkililere de sorduğunu belirten Sarıkaya şöyle devam etti: 

"Hatta Şahin'in, "CHP ile İYİ Parti ortak gösterirse aday olurum" yönündeki yaklaşımı da toplantıda "kendinden menkul arayışlar" olarak değerlendirilmiş. İYİ Parti'nin ardından CHP'nin etkin ve yetkin isimlerine de sordum. Şahin ile İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanılan kavgaları anımsatıp eklediler: "Şahin'in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok." Özetle Ordu'dan İdris Naim Şahin'in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor."

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İdris Naim Şahin Ordu adayı olacak mı? Muharrem Sarıkaya'dan kulis bilgisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mniksek 10 Ocak 2019 10:35 KENDİ VATANINA HAİNLİK YAPAN VE HAİNLERE SON ANA KADAR DESTEK VEREREK BAKANLIK YAPAN BİR FETÖCÜYÜ PARLATMANIN ALEMİ NE, O NA NEDEN DOKUNULMUYOR...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro