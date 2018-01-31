‘İdris Koçovalı’nın Çukur şaşkınlığı

‘İdris Baba’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ercan Kesal, "Yönetmene ve yapımcıya yoğun ilginin nedenini soruyorum. Bu ilginin sosyolojik bir sebebi olmalı. Oynadığım karakter sevilmeye değer mi? Emin değilim” açıklamasında bulundu. 'Çukur' dizisinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş ve Ercan Kesal rol alıyor. Twitter

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‘İdris Baba’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ercan Kesal, "Yönetmene ve yapımcıya yoğun ilginin nedenini soruyorum. Bu ilginin sosyolojik bir sebebi olmalı. Oynadığım karakter sevilmeye değer mi? Emin değilim” açıklamasında bulundu. 'Çukur' dizisinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş ve Ercan Kesal rol alıyor. Twitter

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‘İdris Baba’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ercan Kesal, "Yönetmene ve yapımcıya yoğun ilginin nedenini soruyorum. Bu ilginin sosyolojik bir sebebi olmalı. Oynadığım karakter sevilmeye değer mi? Emin değilim” açıklamasında bulundu. 'Çukur' dizisinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş ve Ercan Kesal rol alıyor. Twitter

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