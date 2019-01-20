İdrarını göbeğindeki delikten yapıyor! Son ameliyatı da başarısız olursa...

Batman’ın Kozluk ilçesinde 4 çocuklu Çelik ailesinin 6 yaşındaki kızı Nisa'nın doğuştan idrar yolları kapalı. 4 defa ameliyat olan kız çocuğu, idrarını göbeğine açılan bir delik sayesinde yapıyor.
Annesinin her gün göbeğine taktığı beze idrarını yapmak zorunda kalan küçük Nisa'nın tek isteği, ihtiyaçlarını akranları gibi görmek. Kızına yapılan ameliyatların her seferinde durumunu kötüleştirdiğini söyleyen baba Veysi Çelik, her seferinde kızına yanlış tedavi uygulandığını belirterek şu sözlerle yetkililere seslendi;
“Şu anda göbeğinin altında idrarını yapıyor ve bez bağlıyoruz. Yarım saatte bir bezi değiştiriyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuk okul çağındadır. Çocuk okula gidiyor günde 3-4 sefer annesi 3-4 aylık çocuk koşulları gibi gidip bezini değiştiriyor. Çocuğumu tedavi etmek için yetkililerden yardım istiyoruz”
Hayalindeki mesleği yapmak için akranları gibi okula gitmek istediğini söyleyen Nisa Çelik, “Diş doktoru olmak istiyorum. Okula gitmek istiyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum dışarıda. Bezimin artık olmasını istemiyorum. Utanıyorum diğer çocuklar gibi tuvalete gitmek istiyorum” diye konuştu.
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