İdrarını göbeğindeki delikten yapıyor! Son ameliyatı da başarısız olursa...

Doğuştan idrar yolu kapalı olan ve idrarını göbeğine açılan bir delik sayesinde yapan 6 yaşındaki Nisa Çelik'in ailesi, kızlarının son kez bıçak altına yatırmak için yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 4 çocuklu Çelik ailesinin 6 yaşındaki kızı Nisa'nın doğuştan idrar yolları kapalı. 4 defa ameliyat olan kız çocuğu, idrarını göbeğine açılan bir delik sayesinde yapıyor. Twitter

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Annesinin her gün göbeğine taktığı beze idrarını yapmak zorunda kalan küçük Nisa'nın tek isteği, ihtiyaçlarını akranları gibi görmek. Kızına yapılan ameliyatların her seferinde durumunu kötüleştirdiğini söyleyen baba Veysi Çelik, her seferinde kızına yanlış tedavi uygulandığını belirterek şu sözlerle yetkililere seslendi; Twitter

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“Şu anda göbeğinin altında idrarını yapıyor ve bez bağlıyoruz. Yarım saatte bir bezi değiştiriyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuk okul çağındadır. Çocuk okula gidiyor günde 3-4 sefer annesi 3-4 aylık çocuk koşulları gibi gidip bezini değiştiriyor. Çocuğumu tedavi etmek için yetkililerden yardım istiyoruz” Twitter

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