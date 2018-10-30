İdrar rengine bakarak hastalığı anlayabilirsiniz eğer kırmızıysa durum kötü

Doktorlar idrar tahlili ile hastalık teşhisleri koyarken sizler idrar renginize bakarak sağlığınız hakkında ipucu edinebilirsiniz. Bakın hangi renk idrar neyin ya da hangi hastalığın belirtisi:

İdrar rengine bakarak hastalığı anlayabilirsiniz eğer kırmızıysa durum kötü

İdrar rengi, genel olarak vücuttaki bir sorunun göstergesi olabilmekte. Doktorlar sadece idrar renginize bakarak bile hastalığınızın teşhisini koyabiliyorlar. Sarı renkten kırmızımsı renge kadar idrar bir çok renge bürünebiliyor. Bu idrar renkleri ya bir hastalığın ya da vücudunuzdaki eksik minarellerin habercisi oluyor. Örneğin kırmızı ve bordo renkli idrar kötü bir hastalığın işareti. Peki hangi renk idrar neyin belirtisi derseniz; Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen'in verdiği bilgilere gözatın deriz!

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İdrar rengine bakarak hastalığı anlayabilirsiniz eğer kırmızıysa durum kötü

İdrar, vücutta bulunan atıkların dışarı atılmasında önemli rol oynamaktadır. Böbrek tarafından süzülen fazla su ve suda çözünebilen bazı maddeler idrar yoluyla atılır. Böylece vücutta birikebilen zararlı maddeler ve toksinler, idrar sayesinde vücuttan uzaklaştırılmaktadır. İdrarda bulunan koku ve idrar renginin değişmesi, yiyeceklerin dokunması gibi basit bir durumun göstergesi olabileceği gibi, kanser ve enfeksiyon gibi tehlikeli hastalıkların da habercisi olabilir.

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İdrar rengine bakarak hastalığı anlayabilirsiniz eğer kırmızıysa durum kötü

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, idrar renkleri ve hastalıklar hakkında önemli bilgileri paylaştı. İdrar sadece renk değil, bulanıklık açısından da değerlendirilmeli. En dikkat edilmesi gereken ise kırmızı renkli idrar. Bordo renkli idrar da kötü hastalıkların habercisi. İşte idrar renklerinin işaret ettikleri:

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İdrar rengine bakarak hastalığı anlayabilirsiniz eğer kırmızıysa durum kötü

KOYU BEYAZ İDRAR : Normal açık sarı renk bir çeşit ürokrom adı verilen doğal pigmentten kaynaklanır. Ancak bu renk, idrar konsantrasyonun değişmesi yanında bazı yiyecekler, ilaçlar, metabolik ürünler ve enfeksiyon ile de değişebilir. Özellikle daha koyu sarı veya beyaza yakın ifadeleri çoğunlukla sıvı tüketim miktarı ile ilişkilidir. Yaz aylarında yetersiz sıvı tüketimi idrar renginin daha koyu olmasına, vücuttan daha az sıvı atılmasına neden olur. Bu aslında böbreklerin görevini iyi yerine getirdiğinin bir ifadesidir. Çeşitli nedenlerle sıvı tüketimi çok ise o zaman da idrar rengi daha beyaza yakın olacaktır.

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