İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli barıştı!

Son günlerde İdo Tatlıses ile barıştıkları yönünde bir takım haberler çıkan Yasemin Şefkatli, dün Bebek'te ATM'den para çekerken objektiflere yansıdı. Yasemin Şefkatli, gazetecilerin sorularını, “Konuşmuyorum, teşekkür ederim" diyerek, geçiştirdi.

Genç modelin İdo ile birlikteyken parmağından çıkarmadığı tektaşı tekrar takması ikilinin barıştıkları yönündeki söylentilerin doğru olduğu şeklinde yorumlandı. Geçtiğimiz haziran ayında ayrılan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin İdo’nun annesi Derya Tuna’nın araya girmesiyle barıştığı iddia edildi.

Çiftin konu hakkın açıklama yapıp yapmayacağı ve ne zaman birlikte görüntü vereceği ise merak konusu oldu.