İdo sevgilisiyle kavga etti cama yumruk attı

İdo Tatlıses birkaç gün önce Kral TV’deki ‘20 Dakika’ya konuk olmuş ve Yasemin Şevkatli ile ilişkisine dair şunları söylemişti: “Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz. Tabii tartıştığımız zamanlar var. Bu da gayet doğal. Olması gereken bir durum. Yoksa birbimizle çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah hep böyle devam ederiz."