İdo sevgilisiyle kavga etti cama yumruk attı

İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli’yle tartışıp otomobilinin camına yumruk attı. Tatlıses daha sonra hastaneye kaldırıldı.

İdo sevgilisiyle kavga etti cama yumruk attı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo geçen Ağustos’ta Yasemin Şevkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Posta gazetesinde yer alan habere göre; sevgililer önceki akşam seyir halindeyken otomobilde tartışmaya başladı. Sinirlenen İdo aracın camına yumruk attı. Eli yaralandı ve kanamaya başladı. Hastaneye giden İdo Tatlıses’in çatlayan eli alçıya alındı.

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İdo sevgilisiyle kavga etti cama yumruk attı

İdo Tatlıses birkaç gün önce Kral TV’deki ‘20 Dakika’ya konuk olmuş ve Yasemin Şevkatli ile ilişkisine dair şunları söylemişti: “Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz. Tabii tartıştığımız zamanlar var. Bu da gayet doğal. Olması gereken bir durum. Yoksa birbimizle çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah hep böyle devam ederiz."

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İdo sevgilisiyle kavga etti cama yumruk attı

İşte çiftin fotoğrafları...

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İdo sevgilisiyle kavga etti cama yumruk attı

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