İdman TV canlı izle Beşiktaş Bayern Münih maçı şifresiz yayını

Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar arasında Azerbaycan'ın İdman TV kanalı bulunuyor. Uydu üzerinden frekansları ayarlayarak İdman TV'ye izleyebileceğiniz gibi internetten canlı yayını takip de edebilirsiniz. Bu geceki şampiyonlar Ligi maçlarından Barcelona Chelsea maçını da AZ TV şifresiz naklen veriyor.

Peki Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren İdman TV frekans bilgileri neler, Barcelona maçını canlı olarak AZ TV üzerinden nasıl izleyebilirsiniz. Sizler için İdman TV frekanları ile AZ Tv frekans listesini ve uydu ayarlamasının nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak hazırladık. Maçı uydudan frekans ayarlaması yapıp televizyonunuzdan izleyebileceğiniz gibi zahmete girmeden internet üzerinden de izleyebilirsiniz.

İDMAN TV CANLI İZLE : Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı olarak aşağıdaki İdman TV playeri üzerinden izleyebilirsiniz.

İDMAN TV UYDU FREKANSLARI : İdman Tv kanalını 3 ayrı uydu üzerinden izleme şansınız var. Bunlardan ilki idmantv.az sitesinden de bilgi olarak paylaşılan uydu bilgileri. İdman TV frekansı şu şekilde Satellite: Azerspace 1 / Orbital position: 46°E

Downlink Frequency: (MPEG-2) f = 11175 MHz /

(Polarization- H) Symbol rate – 27500 Msymbol/s FEC - 5/6

İdman Tv Hotbird uydusu Frekansı şöyle : 11168 / Pol.:Yatay(H) / Symbol:20400 / Fec:5/6 / Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat uydusu frekansı : Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV FREKANSI NASIL AYARLANIR? : İdman TV üzerinden Beşiktaş - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler; 1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.

2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.

3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.

4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..

5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.

6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

AZ TV FREKANSLARI : Beşiktaş Bayern Münih maçını İdman TV canlı yayınlarken AZ TV ise Şampiyonlar Ligi'nin bir diğer önemli karşılaşması olan Barselona Chelsea maçını şifresiz veriyor. AZ TV'yi izlemek için de AZTV Hotbird uydusu frekansı şöyle : Frekans:11168 Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400 Fec:5 / 6Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 veya 12 34 56 9C 65 43 21 9C

AZ TV UYDU Frekans Bilgisi : Uydu : Azerspace-1 /Frekans: 11169

Sembol: 20400 / Fec: 5/6 / Polarizasyon: H- Yatay