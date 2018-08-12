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İdlib'te patlama: 32 ölü, 45 yaralı

İdlib'te patlama: 32 ölü, 45 yaralı

Suriye'nin İdlib ilinin Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 14:42 - Güncelleme: 12-08-2018 14:42

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.

Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu. Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi. 

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor. 

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  • Misafir 12 Ağustos 2018 15:25 BM'den Türkiye'ye İdlib çağrısı: Sınırlar açık bırakılsın

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