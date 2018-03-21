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İdlib'te öğrenci katliamı! Ruslar okul çıkışı uçaklarla vurdu...

İdlib'te öğrenci katliamı! Ruslar okul çıkışı uçaklarla vurdu...

Suriye'nin İdlib ilinde savaş uçaklarının okul çıkışı öğrencileri hedef alan hava saldırısında 16'sı öğrenci toplam 20 sivil hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 17:18 - Güncelleme: 21-03-2018 17:18

Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları  içinde yer alan Serakib ilçesinin Kefer Battih köyünde savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 20 sivil yaşamını yitirdi. 

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bölgede okuldan çıkan bir grup öğrenci savaş uçaklarının hedefi oldu. Uçak sesini duyarak bir mağaraya kaçan çocukların buna rağmen hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.

16 ÇOCUK, 3 KADIN 20 SİVİL ÖLDÜ: İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine açıklamasında, saldırıda 16'sı çocuk 3'ü kadın 20 sivilin öldüğünü, 1  kişinin yaralandığı söyledi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI: Muhaliflere bağlı Uçak Gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hımeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları Serakib ilçesi ve  çevre köylerine saldırı düzenledi." ifadesini kullandı. Sivil savunma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam  ediyor.

11 GÜNDE 56 SİVİL KATLEDİLDİ: Son 11 günde, İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 56 sivil hayatını kaybetti, 62 sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı  kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes  ilan edilmesini istemişti.

"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl  başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta  ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak  şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

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