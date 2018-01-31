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İdlib'te askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi

İdlib'te askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında İdlib'te askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 1 sivil personelin şehit olduğu, 1 askerin ve 1 sivilin yaralandığı ifade edildi

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 22:48 - Güncelleme: 31-01-2018 00:35

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), İdlib kuzeyine intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 1 asker ile 1 sivil görevli personelin yaralandığını açıkladı. 

TSK'dan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendiği, konvoyda görevli bir askerin şehit olduğu, bir asker ile bir sivil görevli personelin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2018 01:58 ‘Bir kişi, hem Cumhurbaşkanı, hem de bir siyasi parti genel başkanı olunca işler çok karışır’, denildi. Aynı kişi ne zaman hangi sıfatla konuşuyor?....

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