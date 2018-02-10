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İdlib'e yeni bir TSK konvoyu daha intikal etti

İdlib'e yeni bir TSK konvoyu daha intikal etti

TSK konvoyu, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası oluşturulması amacıyla bölgeye intikal etti. Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda ise Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 23:23 - Güncelleme: 10-02-2018 00:35

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için dün akşam bölgeye ulaştı. İdlib'den alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.

Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı.

6 KM KARŞISINDA ESED ORDUSU VAR

Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.

5'İNCİ GÖZLEM NOKTASI SINIRDAN 50 KM DERİNLİKTE

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 5. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5’incisi olan 7 no’lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır."

ASTANA'DA KARARLAŞTIRILMIŞTI

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

TSK TOPLAM 12 BÖLGEDE GÖZLEM NOKTASI KURACAK

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 10 Şubat 2018 01:13 TSK bölgede huzurun sağlanması için var. TSK olmasa bu Rus ve Esed in ne yaptığı da ne yapacağı da belli. ONLARIN GÜCÜ YALNIZ SİVİLLERE YETER!!!!

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