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İdlib'e hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

İdlib'e hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 20:41 - Güncelleme: 13-03-2018 20:41

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde İdlib ilindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü, 15 sivil yaralandı" bilgisini verdi.

Esed rejimine ait savaş uçakları, bugün İdlib il merkezi ile Binniş, Maaret Mısrin ve Ram Hamdan bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma ekipleri, hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. 'Gecikmeksizin' hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

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