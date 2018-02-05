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İdlib'de saldırılar can almaya devam ediyor!

İdlib'de saldırılar can almaya devam ediyor!

Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Kefrenbil ilçesi ile Masaran köyüne düzenlenen hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 02:04 - Güncelleme: 05-02-2018 02:04

İDLİB Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlibilinin, gerginliği azaltma bölgesi olmasına rağmen saldırıların durmadığını aksine saldırıların arttığını kaydetti.

Dün akşam saatlerinde İdlib iline bağlı Serakib, Kefrenbil, Han Şeyhun ve Marretinnuman ilçeleri ile Tel Merdih, el Gedefe, el Tuh ve Masaran köylerinin yoğun şekilde hava saldırılarına maruz kaldığını aktaran Yusuf, "Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Kenfrenbil ilçesine ve Masaran köyüne akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırında 8 sivil öldü, en az 40 sivil yaralandı" ifadesini kullandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esed rejimi İdlib'e klor gazıyla saldırdı

Suriye'de rejimin, İdlib'in Serakib ilçesinde bir sivil yerleşim yerine klor gazıyla düzenlediği saldırıda 7 sivilin etkilendiği bildirildi.

AA muhabirinin sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, rejim güçleri, akşam saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakib ilçesindeki sivil yerleşim yerini, klor gazı yüklü bomba ile vurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Sağlık Bakanı Firas Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib'in Serakib ilçesine klor gazıyla saldırdı" dedi.

Gazdan etkilenenler bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. 

İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı. 

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı

Suriye'de savaş uçakları, Türkiye sınırındaki İdlib'de hastane ve camileri vurdu.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib içine haftalardır süren yoğun hava saldırıları (dün) gece Maaretinuman'da bir hastane ve kent merkezindeki üç camiyi hedef aldı" dedi.

Yusuf, saldırıların sivillerin psikolojisini bozmayı amaçladığına dikkati çekerek, "Oysa hastaneler ve ibadethaneler, dokunulmazlığı en yüksek yerler olmalı" diye konuştu.

Saldırıya ilişkin AA'ya bilgi veren, muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Firas Cundi de gece saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü Maaretinuman merkez hastanesi ve çevresine savaş uçaklarının 7 saldırı düzenlediğini belirtti. Cundi, "Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadı, çok sayıda yaralı var. Hastane hizmet dışı kaldı" dedi.

Bu arada, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in farklı noktalarına yönelik yoğun hava ve füze saldırıları sivil savunma ekiplerinin tespit ve yardım çalışmalarını zorlaştırdığı için bölgeden bilgi akışı yavaşladı.

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