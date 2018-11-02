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İddiaya girdi 20 santimlik kaşığı yuttu

İddiaya girdi 20 santimlik kaşığı yuttu

Arkadaşlarına yapabildiğini göstermek için kaşık yutan 20 yaşlarındaki genç göğsüne yumruk yiyince ağrıdan hastaneye gitti.Genç ameliyatla sağlığına kavuşurken doktorlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 02:40 - Güncelleme: 02-11-2018 02:40

Çin’de isminin Zhang olduğunu öğrenilen şahıs, 'yapabildiğini göstermek için' 20 santimlik bir kaşığı yuttu ve uzun süre bu şekilde yaşadı. 20'li yaşlarında olan Zhang, göğsünden yumruk yiyene kadar boğazındaki kaşıkla ilgili herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

AMELİYAT ZORLU GEÇTİ
Çin'in ünlü sosyal medya platformlarından weixin'de yer alan açıklamada, nefes almakta güçlük çektiğini belirterek hastaneye gelen Zhang'la ilgili yapılan incelemeler sonucunda, şahsın boğazındaki kaşık tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Sincan Kömür Madeni Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyat ise oldukça zorlu geçti. İki saatten fazla süren operasyonun ardından ise Zhang'ın boğazındaki kaşık çıkarıldı. 

METAL OBJELERİ YUTMAK HAYATİ RİSK TAŞIYOR
Zhang'ın ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Yu Xiwu, yaptığı açıklamada "Çok şaşırdım, daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştım" ifadeleri kullanıldı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Zhang 'şanslı' olarak nitelendirildi ve metal objeleri yutmanın hayati risk taşıyabileceği vurgulandı. Doktorlar ayrıca kaşığın mukusla kaplı olduğunu ve ciddi bir enfeksiyona neden olabileceğini söyledi.

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