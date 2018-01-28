İddialı başlamıştı ama yetmedi Kanal D o diziyi bitiriyor

Gelen tutunamıyor. Dizileri çarçabuk tüketen ancak bir o kadar bağlı olan Türk izleyicisine dizi dayanmıyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. En büyük kıyımı geçtiğimiz günlerde Fox TV yapmış ve 3 programını birden yayından kaldırmıştı. Ayrıca geçtiğimiz akşam Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizi final yapmıştı. Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor. Bir final haberi daha Kanal D'den geldi.
Dizilerin bir finaline bir yeniden başlamasına, senarist değişikliklerine alışan Türk izleyicisi acaba bu dizilerden sonra ne yapacak. Ayrıca yeni dizilerinde başlaması da gündemde.
Daha önce bu dizi hakkında birçok final haberi çıkmıştı. Ancak devam etmişti ve final haberlerinden sonra dizinin reytinglerinde bir artık gözlenmişti. Ancak bu kez iddialar çok ciddi.
GELDİĞİ GİBİ; Kızlarım İçin dizisi büyük umutlarla ve sıkı bir reklam çalışması ile yayın hayatına başlamıştı. Ancak iddialara göre olmadı.
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