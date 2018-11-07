İddia üzerine sümüklü böcek yiyen genç öldü

Avustralya'da yaşayan Sam Ballard, 2010 yılında girdiği bir iddia sonrasında yediği sümüklü böcekle hayatının sonu olacak yola girmiş oldu.

İddia üzerine sümüklü böcek yiyen genç öldü

Her şey Ballard'ın bundan 8 yıl önce gittiği bir gece partisinde başladı. Arkadaşlarıyla sümüklü böcek yiyip yiyemeyeceği üzerine iddiaya giren Sam, böceği midesine indirip iddiayı kazandı. Dönemin umut vadeden Rugby oyuncularından olan Ballard, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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İddia üzerine sümüklü böcek yiyen genç öldü

Akciğer solucanı olarak adlandırılan bir parazit kapan Ballard'ın durumu bir süre sonra ağırlaştı. Parazitin beynine ulaşması sonucunda henüz 19 yaşında felç kalan Ballard, bundan sonraki tam 420 gününü komada geçirdi. Komada geçen 1.5 yılın ardından kendine gelen Ballard, hastaneden taburcu edildi. Ancak geçirdiği felç kalıcı hale gelen genç adam artık kimseyle iletişim kuramıyordu.

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İddia üzerine sümüklü böcek yiyen genç öldü

Aradan geçen 8 yılın ardından, yaşam mücadelesi sona eren Sam Ballard, hayata gözlerini yumdu. Talihsiz gencin annesi Katie Ballard, gençlerin o yaşlarda gereksiz bir cesarete sahip olduklarını ve yaşanan olayla ilgili gencin arkadaşlarını hiçbir şekilde suçlamadığını belirtti.

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İddia üzerine sümüklü böcek yiyen genç öldü

Katie, evladının son sözünün 'Seni seviyorum' olduğunu söyledi.

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