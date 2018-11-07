İddia üzerine sümüklü böcek yiyen genç öldü

Her şey Ballard'ın bundan 8 yıl önce gittiği bir gece partisinde başladı. Arkadaşlarıyla sümüklü böcek yiyip yiyemeyeceği üzerine iddiaya giren Sam, böceği midesine indirip iddiayı kazandı. Dönemin umut vadeden Rugby oyuncularından olan Ballard, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



