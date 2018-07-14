İddia üzerine girdigi gölde kaybolmuştu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 29 yaşındaki Murat Koca'nın cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla gölün karşısına yüzebilme konusunda iddiaya girdiği belirtilen Koca, göle atlayıp bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve AFAD dalgıç ekipleri, başlattıkları arama çalışmalarını gün boyu sürdürdü.
Dalgıçlar yaptıkları aramalar sonucundan Koca'nın cesedine ulaşarak kıyıya çıkardı.
Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Koca'nın cenazesi, buradan kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.
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