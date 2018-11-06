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İddia uğruna sümüklü böcek yedi felç olup öldü...

İddia uğruna sümüklü böcek yedi felç olup öldü...

Avustralya'da umut vadeden rugby oyuncusu olan Sam Ballard, 2010 yılında bir partide arkadaşları ile sümüklü böcek yiyebileceğine dair iddiaya girdi. Yediği sümüklü böcek sonrası felç oldu... 8 yıl felçli yaşayıp hayatını kaybetti...

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 02:30 - Güncelleme: 06-11-2018 02:30

AVUSTRALYALI Sam Ballard isimli bir genç, 2010 yılında bir partide arkadaşları ile girdiği bahiste sümüklü böcek yiyebileceğini iddia etti. Sümüklü böceği yiyen Sam felç oldu. 8 yıllık mücadelenin ardından Sam geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

AKCİGER SOLUCANI PARAZİTİ... Avustralya'da umut vadeden rugby oyuncusu olan Sam Ballard, 2010 yılında bir partide arkadaşları ile sümüklü böcek yiyebileceğine dair iddiaya girdi. Bir süre sonra Sam rahatsızlanmaya başladı ve hastaneye gitti. Doktorlar Sam'in sıçan akciğer solucanı olarak adlandırılan bir parazit kaptığını söyledi.

PARAZİT BEYNİNE ULAŞINCA FELÇ OLDU... Sam beynine ulaşan parazit sonucu 19 yaşındayken felç kaldı ve tam 3 yıl boyunca komada hastanede kaldı. Sam 3 yılın ardından hastaneden çıktı ancak felç geçirdiğinden iletişim kuramadı.

SON SÖZE 'ANNE SENİ SEVİYORUM' OLDU... Ancak Sam 8 yılın ardından geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi. Sam hayatını kaybettiğini 28 yaşındaydı. Annesi Katie, Sam'in kendisine son sözünün "Seni Seviyorum" olduğunu söyledi.

FARELERDE VE SALYANGOZLARDA... Doktorlar ise Sam'i öldüren bu parazitin aslında farelerde yaygın olarak bulunsa da dışkılarını yerken salyangoz veya sümüklü böceklere de bulaşabildiğini açıkladı.

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