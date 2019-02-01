İDDEF'in Yemen'e yardımları sürüyor

İDDEF İcra Kurulu Başkanı Turan, "İDDEF olarak bağışçılarımızın destekleriyle ilk etapta 200 aileye gıda yardımı ulaştırdık. İkinci etap yardım çalışmamızda ise 270 aileye içinde sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıttık. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 3 bin civarı aileye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)’ten yapılan açıklamaya göre, ikinci etap yardım çalışmaları kapsamında Yemen’in Marib şehrinde, 270 aileye sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıtıldı. Gıda dağıtımının yanı sıra şu ana kadar 236 küçükbaş kurban kesimi gerçekleşti ve ailelere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, Yemen’de ciddi manada bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, ülkedeki mazlumlar için yardım ulaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Hedeflerinin 2 ay içerisinde 3 bin aileye ulaşmak olduğunu kaydeden Turan, “İnsana Değer Veren Dernekler Federesyonu olarak Yemen’de yaşanan insanlık dramı için seferberlik başlattık. Ülkedeki mazlumların çok acil insani yardıma ihtiyacı var ve açlıkla karşı karşıya olan insan sayısı her geçen gün artarken kriz giderek derinleşmeye devam ediyor. 24 milyon insan hayatını idame ettirmek için yardıma ihtiyaç duyuyor ve 14 milyon kişi ise kıtlık riskiyle karşı karşıya. Biz İDDEF olarak bağışçılarımızın destekleriyle ilk etapta 200 aileye gıda yardımı ulaştırdık.

İkinci etap yardım çalışmamızda ise 270 aileye içinde sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolisi dağıttık. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde 3 bin civarı aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Önemli olan bu zor zamanda mağdur ve mazlum insanların yanında olabilmek ve onların dertleriyle dertlenebilmektir. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyar, yapacağımız işlerin kifayeti hususunda gayretli olur ve çalışırsak muvaffakiyeti sevgili Allah’ımız verecek ve oradaki mazlum kardeşlerimizin de mağduriyeti giderilmiş olacak. Ben bu kervana destek veren ve kardeşlerinin yaralarını saran hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Savaş öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Marib’in nüfusunun göç dalgalarıyla 3 milyona ulaştığı, Yemenli göçmenlerin derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği ve acil yardım beklediği vurgulandı. İlk etap temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını Hadramut bölgesinin Tarim şehrinde yapan İDDEF, hayırseverlerin zekat bağışlarını da gıda kolisi olarak bölgeye ulaştırıyor. İDDEF, ayrıca Yemen için bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının kesimini de gerçekleştiriyor.

Hayırseverler, gıda kolisi ve kurban bağışı için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 6210065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.