İdari hakimlik son haberler lisans diploma açıklaması

İdari hakimlik nasıl olur, idari hakim olma şartları neler yeni düzenleme detayları haberimizde... 703 sayılı son KHK, idari hakimlik konusunda düzenlemeler içeriyor. Yapılan düzenlemeye göre artık idari hakimlik için hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmeyecek. Dört yıllık lisans diploması bulunanlar idari hakim olabilecek.

703 sayılı KHK ile idari hakimlik konusuna düzenleme getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan KHK ile birlikte idari hakim olabilme şartlarında değişikliğe gidildi. Artık idari hakim olmak için hukuk fakültesi okumak zorunluluğu olmayacak. Dört yıllık lisans eğitimi alanlar idari hakim olabilecek.

Yargıçlar Sendikası'nın Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuh Hüseyin Köse, 703 sayılı KHK ile yürürlüğe konan yeni düzenlemeleri Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

Köse, 703 sayılı KHK'nın 136/a maddesine göre herhangi bir 4 yıllık lisans diploması olan idari yargıç olabileceğini belirtirken, "Fizik tedavi, veterinerlik, fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sumeroloji, tıp gibi en az 4 yillik bölüm mezunlarinin idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından konu hakkında açıklamalarını sürdüren Köse, "KHK'nın 136/a madde/fıkrasına göre; bakanlığın ihtiyaç duyacağı diğer alanlarda en az dört yıllık üniversite mezunu olmak şeklindeki değişiklikle, bakanlığa, 4 yıllık herhangi bir alanda lisans diploması olanları idari yargı sınavına sokma yetkisi verilmiş oldu." dedi.