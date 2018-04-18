İçtiğiniz şey kahve olmayabilir dikkat... Sahte kahve tehlikesi!

Bazı markaların üçü bir arada diye ürettiği ürünler 3 zehirden oluşuyor. Üçü bir arada kahveleri çok seviyor ve illede içmek istiyorsanız sağlıklı olduğuna inandığınız güvenilir ve denetimli markaları tercih edin.

İçtiğiniz şey kahve olmayabilir dikkat... Sahte kahve tehlikesi!

Yakılmış kakao, yakılmış fındık kabuğu, öğütülerek kahve görüntüsü ve tadı verilmiş, koklandığında yanığı hemen fark edilir, süt tozu, doğal sıvı sütün sadece kurutma teknikleri ile toz haline getirilmiş halidir. Fakat bu masum hali içine melamin katılarak bozulabilir.

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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir dikkat... Sahte kahve tehlikesi!

Melamin katılır. Melamin yapısında fazla miktarda azot bulunan kimyasal bir bileşiktir. Bu nedenle sütteki protein oranını yüksek gösterebilmek için toz haline getirilmiş melamini süt ve süt tozlarının içine bir miktar ilave ediyorlar.

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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir dikkat... Sahte kahve tehlikesi!

FDA'nın risk seviyelerinin üstünde melamin içeren ürünler böbrek taşı, böbrek yetmezliği ve bu sebeple ölümlere varan vakalara sebek olabilir. Melamin zehirlenmesinin semptomları arasında idrarda kan, idrara çıkamama, böbrek enfeksiyonu işaretleri ve yüksek tansiyon bulunmaktadır. Unutmayın alışkanlık yapan her gıdanın sağlığa zararı olabilir. Üçü bir arada kahveleri çok seviyor ve illede içmek istiyorsanız sağlıklı olduğuna inandığınız güvenilir ve denetimli markaları tercih edin.

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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir dikkat... Sahte kahve tehlikesi!

Aşırı kahve tüketimi kalbin ritmini olumsuz yönde etkiliyor. Kahvenin içerdiği kafein fazla tüketildiğinde, kalpte ritim bozuklukları meydana gelebiliyor. Düzensiz kalp atışları kalp çarpıntısına ya da taşikardi gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Doktorlar özellikle kalp hastalarının sınırlı miktarda kahve içmelerini tavsiye ediyor.

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