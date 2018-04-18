İçtiğiniz şey kahve olmayabilir dikkat... Sahte kahve tehlikesi!

FDA'nın risk seviyelerinin üstünde melamin içeren ürünler böbrek taşı, böbrek yetmezliği ve bu sebeple ölümlere varan vakalara sebek olabilir. Melamin zehirlenmesinin semptomları arasında idrarda kan, idrara çıkamama, böbrek enfeksiyonu işaretleri ve yüksek tansiyon bulunmaktadır. Unutmayın alışkanlık yapan her gıdanın sağlığa zararı olabilir. Üçü bir arada kahveleri çok seviyor ve illede içmek istiyorsanız sağlıklı olduğuna inandığınız güvenilir ve denetimli markaları tercih edin.



