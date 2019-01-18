‘İcralık’ çocuk evin penceresinden intihara kalkıştı

KOCAELİ'nde Gözde Bahadır'ın 11 yaşındaki oğlu, haftada 2 gün görme hakkı bulunan pilot babası tarafından, avukatı ve icra memurları aracılığıyla alınmak istenmesi üzerine evinin penceresine çıkıp, intihar girişiminde bulundu.

Türkiye'nin en güzel büyük beden mankeni seçilen 42 yaşındaki Gözde Bahadır, 2003 yılında pilot 48 yaşındaki B.Ö.A. ile evlendi. 2010 yılında boşanan çiftin 2008 yılında doğan çocukları B.B.A.'nın velayeti anneye verilirken, mahkeme, çocuğun haftanın 2 günü babası tarafından alınmasına karar verdi. Haftanın 2 günü çocuğunu eski eşinin evinden alan B.Ö.A., bu sırada İ.G.A. ile evlendi. Twitter

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2014 yılına kadar yasal olarak çocuğunu almaya devam eden baba, çocuğunu uçuşu olduğu günlerde ikinci evliliğini yaptığı eşine bıraktırdı. Ancak 2014 yılının Eylül ayında üvey anneden oğlunu teslim alan Gözde Bahadır, çocuğun yüzündeki fondöteni fark etti. Fondöteni silmesinin ardından da yüzünde morluklar olduğunu gördü. Twitter

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Gözde Bahadır, babası Şemsettin Bahadır ile birlikte polise başvurdu. Gözde Bahadır hastaneden 'sol göz üstünde ve sağ göz üzerinde çürükler var. Sol kulak kısmında ve karın bölgesinde çürükler var' şeklinde darp raporu alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Twitter

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