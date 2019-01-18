‘İcralık’ çocuk evin penceresinden intihara kalkıştı

Türkiye'nin en güzel büyük beden mankeni seçilen 42 yaşındaki Gözde Bahadır, 2003 yılında pilot 48 yaşındaki B.Ö.A. ile evlendi. 2010 yılında boşanan çiftin 2008 yılında doğan çocukları B.B.A.'nın velayeti anneye verilirken, mahkeme, çocuğun haftanın 2 günü babası tarafından alınmasına karar verdi. Haftanın 2 günü çocuğunu eski eşinin evinden alan B.Ö.A., bu sırada İ.G.A. ile evlendi.
2014 yılına kadar yasal olarak çocuğunu almaya devam eden baba, çocuğunu uçuşu olduğu günlerde ikinci evliliğini yaptığı eşine bıraktırdı. Ancak 2014 yılının Eylül ayında üvey anneden oğlunu teslim alan Gözde Bahadır, çocuğun yüzündeki fondöteni fark etti. Fondöteni silmesinin ardından da yüzünde morluklar olduğunu gördü.
Gözde Bahadır'ın iddiasına göre mahkeme, üvey anne İ.G.S.'ye küçük çocuğu darbettiği gerekçesiyle 3 bin 740 TL para cezası verdi. Yine Gözde Bahadır'ın iddiasına göre eski eşi bu olayın ardından bir daha çocuğunu arayıp, sormadı. 31 Aralık 2018 günü ise mahkemeden, 'çocuğun babası tarafından alınıp, Cumartesi günü teslim edilmesi' yönünde alınan karar tebliğ edildi.
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