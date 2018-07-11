İcra katibi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak-2018

İcra katibi sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak sorularının cevabı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Antalya ve ilçe adliyelerine alınacak 298 zabıt ve icra katibi için 2 bin 67 kişi başvurdu. Peki İcra katibi sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? Sınav sonucundan geçen adaylar 3 Eylül'de sözlü sınav yani mülakata çağrılacaklar.

Antalya ve ilçe adliyelerine alınacak toplam 298 zabıt ve icra katibi için açılan sınava 2 bin 67 kişi başvurunca Antalya Bölge Mahkemesi önünde kuyruk oluştu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün izniyle Antalya ve ilçelerine alınacak zabıt ve icra katibi sınavına başvurusu sayısı fazla olunca, sıcak havada oluşan kuyrukta sıkıntı yaşanmaması için 3 ayrı noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çadır kuruldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı açıklamada, Antalya merkez, Kemer, Alanya, Manavgat ve Elmalı ilçelerine toplam 298 katip ve icra katibi alacaklarını söyledi.

Zabıt ve icra katibi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak: Sınava ilginin yüksek olduğunu, 2 bin 67 kişinin başvurduğunu belirten Solmaz, "Sınava başvuranların öncelikle klavye yazımında 3 dakikada en az 90 kelimeyi doğru yazmaları gerekiyor. Bunu başarıyla tamamlayanlar daha sonra 9 Eylül'de yapılacak sözlü mülakata çağrılacak ve sonuçlar ondan sonra açıklanacak." dedi.