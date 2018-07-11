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İçişleri ve Dışişleri’ne yeni görev!

İçişleri ve Dışişleri’ne yeni görev!

Cumhurbaşkanlığı’nın dün yayımlanan ilk kararnamesiyle bakanlıklar da yeni sisteme yönelik sil baştan düzenlendi. Bakanlıkların görev ve yetkileriyle teşkilat yapılarının yeniden oluşturulduğu kararnamede, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’na yönelik yeni görev tanımları dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 08:40 - Güncelleme: 11-07-2018 08:40

İçişleri Bakanlığı’nın, görev tanımına, “yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve cumhurbaşkanına teklifte bulunmak” ve “ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek” eklendi. Çözüm sürecinde rol oynayan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nda Küresel ve İnsani Konular ile Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlükleri oluşturuldu. Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında, “Bölgesel ve küresel boyutlu çatışmalara yol açma riski taşıyan gelişmeleri ve çatışmaya dönüşmüş uyuşmazlıkları takip etmek” de yer aldı.

TİYATRO VE OPERA SÜRPRİZİ: Yeni oluşumda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yenilenen teşkilat şemasında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri yer almadı. Bu iki kurumun bakanlığın merkez yönetimindeki genel müdürlüklerden birinin içinde yer alabilecekleri konuşuluyor. Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanırken, Devlet Demir Yolları’nın adı Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü oldu.

İLAÇ FİYATINDA SÖZ BEŞTEPE’DE: İlaç fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı’nın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca belirlenecek. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri de haziran ve temmuz ayları içinde yapılacak. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin bakanlıkça uygun görülmesine bağlı olacak. Kaldırılan bakanlık müsteşarlıklarının yerini bakan yardımcıları alacak. Bakanlıklar görev alanlarıyla ilgili uzmanların yanı sıra sayıları 15’i geçmemek üzere müşavir de istihdam edebilecek.

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