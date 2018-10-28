  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İçişleri duyurdu: Bin 727 kişi gözaltına alındı!

İçişleri duyurdu: Bin 727 kişi gözaltına alındı!

Türkiye geneli eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur7” uygulaması yapıldı. Uygulamada bin 727 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-10-2018 12:37 - Güncelleme: 28-10-2018 12:37

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan bilgilendirme şu şekilde;

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları  yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olmak amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 27/10/2018 tarihinde TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2018-7) adı altında; 
1. 09:00-12:00 saatleri arasında park, bahçeler, internet, elektronik oyun salonları vb. yerlerde, 2. 15:00-17:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu etkinlik, fuar ve kutlama meydanları, alışveriş merkezleri (AVM) içleri ile cadde, sokak, bulvar vb. yerlerde,  3. 21:00-23:00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanlarında, (39.470) emniyet, (25.857) jandarma ve (577) sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam  (65.904) personel, (248) dedektör köpek, (13.482) kara aracı, (92) deniz aracı, (46) hava aracı olmak üzere toplam (13.620) ekibin katılımı ile (9.071) noktada uygulama yapılmıştır.

Uygulamada; (650.134) şahıs sorgulanmış, (170.191) araç denetlenmiş ve (24.583) umuma açık  iş yeri kontrol edilmiş;
* (2) adam öldürme, 
* (10) yağma, 
* (68) yaralama,
* (55) hırsızlık, 
* (22) dolandırıcılık,
* (3) cinsel saldırı, 
* (6) çocuğun cinsel istismarı, 
* (29) uyuşturucu madde ticareti yapmak,
* (18) kaçakçılık,
* (3) Fetö/Pdy terör örgütüne üye olmak,
* (4) silahlı terör örgütüne üye olmak, 
* (6)’sı çocuk olmak üzere toplam (29) kayıp şahıs ile (1.478) diğer suçlardan toplam 
(1.727) aranan şahıs yakalanmıştır.

Uygulama sonucunda; (25) adet iş yeri kapatılmış, (832) adet araç trafikten men edilmiş, (1.368)
şahsa adli-idari işlem yapılmış, (96) adet aranan araç yakalanmış, (26) adet ruhsatsız tabanca, (28) adet ruhsatsız av tüfeği, (32) adet kurusıkı tabanca, (1.449) adet mermi, (17) adet kesici/delici alet, (5.844) gr 
esrar, (33) gr eroin, (3,4) gr bonzai, (0,4) gr metanfetamin, (2) adet ecstasy, (78) adet captagon, (40) adet 
kenevir bitkisi, (74) litre kaçak içki, (4.377) paket kaçak sigara, (13) adet tarihi eser elde edilmiş, 
yapılan işlemler sonucu (186) şahıs gözaltına alınmış, ayrıca idari ve trafik yönünden toplam
(2.492.351) TL cezai işlem uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İçişleri duyurdu: Bin 727 kişi gözaltına alındı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro