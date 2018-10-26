  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere "düğün" genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere "düğün" genelgesi

İçişleri Bakanlığınca, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 10:15 - Güncelleme: 26-10-2018 10:15

İçişleri Bakanlığı, düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Bakanlık valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi.

VALİLİKLERE GENELGE EMRİ
Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir“ çıkarma talimatı verdi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINSIN
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi. Genelgede, son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğu vurgulanan genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi.

İŞTE ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER
Bakanlığın gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı:

"Düğün öncesi silah kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ate açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.
Farkındalık için düğünlere afişler asılacak.

AFİŞLER ASILACAK
Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılacak.

DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILACAK
Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek.
Valilikler 'genel emir' çıkarabilecekler."

TALİMAT VERDİ
Bakanlık ayrıca ülke genelinde düğün, nişan vb. organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere "düğün" genelgesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 11:43 alınacak önlemelrin ta başında silahların toplanması gelir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro