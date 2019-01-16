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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş uyarı! Yarın son gün

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş uyarı! Yarın son gün

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı bulunmayanlar için önemli bir uyarı yaptı. Bakanlık adres kaydı bulunmayanların yarın saat 17:00'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 11:59 - Güncelleme: 16-01-2019 11:59

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, adres kaydı hala olmayan vatandaşların ise 17 Ocak 2019 saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine bildirimde bulunmalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Koray 16 Ocak 2019 12:25 Kemal'e haber versinler unutmasın yine !!!

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