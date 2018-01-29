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İçişleri Bakanlığı, TBB hakkında suç duyurusunda bulundu!

İçişleri Bakanlığı, TBB hakkında suç duyurusunda bulundu!

İçişleri Bakanlığı, 'terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği' gerekçeleriyle Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 19:16 - Güncelleme: 29-01-2018 00:16

İçişleri Bakanlığı Afrin harekatının başlamasının ardından "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" açıklaması yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumu niteliğindeki Türk Tabipler Birliği'nin merkez konseyi üyelerinin görevlerini kötüye kullandıkları, terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdikleri savunuldu.

Bu gerekçelerle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Bakanlık ayrıca, birliğin merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi için asliye hukuk mahkemesine dava talebinde bulunulacağını da duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 01:13 Derhal gözaltına alınmalılar

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