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İçişleri Bakanlığı personel alımı tüm şartlar 2018-NVİ başvuru formu

İçişleri Bakanlığı personel alımı tüm şartlar 2018-NVİ başvuru formu

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sayfası bugün erişime açıldı. Daha önce 1117 sözleşmeli 4/B'li büro memuru alınacağını duyuran İçişleri bakanlığı başvuruları son gün ne zaman olacak ve İçişleri bakanlığı 4/B'li sözleşme memur başvuru şartları neler detaylar haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 17:00 - Güncelleme: 16-07-2018 17:00

İçişleri Bakanlığı personel alım başvuruları bugün başlıyor. Peki İçişleri bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak. En önemlisi kimler İçişleri Bakanlığı memur alımına başvurabilecek, şartlar ne olacak? Öncelikle nüfus müdürlüğü bölümüne 1117 büro personeli olacak olan İçişleri Bakanlığı adaylarda KPSS sınavından 60 puan şartı arayacak. Daha sonra adayların yaşının 18'den küçük ve 35'ten büyük olmamasına bakılacak. İşte İçişleri bakanlığı personel alımı ilanı ve başvuru yapma sayfası...

YAŞ ŞARTI: Yaş şartı 35 olarak ilanda belirtildi. Buna göre 1 Ocak 1982 ve sonrasındaki bir tarihte doğan, 18 yaşından büyük adayların başvuruları geçerli sayılacak. KPSS şartı 60 olacak. Adayların önlisans ya da lisans mezunu olma durumlarına göre KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.İçişleri Bakanlığı memur alımı için önlisans ve lisans mezunu büro personeli alınacak. Adaylarda herhangi bir bölümden önlisans ya da lisans mezunu olmak şartı aranacak. Bir bölüm şartı bulunmuyor. Önlisans mezunları için 957, lisans mezunları için ise 160 kadro belirtiliyor.İçişleri Bakanlığı başvuru için internet adresinde gün içerisinde 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formunu açacak

Başvuru İşlemleri :

1- Adaylar bu formu elektronik ortamda doldururken “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark ederlerse 20 TEMMUZ 2018 tarihi saat: 17.30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

2- Başvuruda bulunan adaylar, müracaat tarihleri arasında bu formun çıktısını alacaklardır. Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini en geç 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

3- Sınav başvuru belgeleri teslim edilirken Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si ile Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını adayların yanlarında bulundurmaları zorunludur.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesine göre, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.

5- Giriş(sözlü) sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

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