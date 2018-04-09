İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teröre ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan Kemal kod adlı Medeni Sayılgan, Yeşil kategoride yer alan Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik ve Gri kategoride yer alan Soro Amet kod adlı Mehmet Rehber Çetin ile Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt adlı teröristlerin aralarında bulunduğu 4'ü sözde üst düzey 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.502 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 842 Terör (PKK/KCK 244,AŞIRI SOL 9, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 561), 3.601 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 167 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.610 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLADIĞI BİLGİLER

Son 1 haftada yurt i̇çi̇nde aralarında İçişleri̇ Bakanlığı terörden arananlar li̇stesi̇nde;

- Kırmızı kategori̇de Garzan Kemal (k) Medeni̇ Sayılgan,

- Yeşi̇l kategori̇de Demhat ci̇lo (k) Eyüp çeli̇k,

- Gri̇ kategori̇de Soro Amet (k) Mehmet Rehber Çeti̇n, Harun Munzur (k) Maşallah Malazgi̇rt adlı teröri̇stleri̇n de bulunduğu 4’ü sözde üst düzey toplam 43 (25 ölü, 8 sağ, 10 tesli̇m) teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇lmi̇şti̇r.

02 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 TESLİM, 1 SAĞ)

-MERSİN/TARSUS – 1 (SAĞ)

-HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 1 (TESLİM)

03 NİSAN SALI GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

- DİYARBAKIR – 1 (SAĞ)

04 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ – 14 TERÖRİST (7 ÖLÜ, 5 TESLİM, 2 SAĞ)

- MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)



- ŞIRNAK – 4 (TESLİM - DEAŞ)

- HATAY/ALTINÖZÜ – 2 (SAĞ – EL NUSRA)

- TUNCELİ/PÜLÜMÜR – 7 (ÖLÜ)

05 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ – 4 TERÖRİST ÖLÜ

- ŞIRNAK/MERKEZ – 4 (ÖLÜ)

06 NİSAN CUMA GÜNÜ – 14 TERÖRİST (11 ÖLÜ, 3 SAĞ)

-DİYARBAKIR/KULP– 2 (ÖLÜ)

-ŞANLIURFA/AKÇAKALE – 1 SAĞ (DEAŞ)

- DENİZLİ/PAMUKKALE – 1 (SAĞ)

- DİYARBAKIR/LİCE – 1 (SAĞ)

- AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 3 (ÖLÜ)

- HATAY/DÖRTYOL – 6 (ÖLÜ)

07 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

- MUĞLA/MENTEŞE – 1 (SAĞ)

08 NİSAN PAZAR GÜNÜ – 7 TERÖRİST (3 ÖLÜ, 4 TESLİM)

- ŞIRNAK/MERKEZ – 3 (ÖLÜ)

- ŞIRNAK – 3 (TESLİM)

- MARDİN – 1 (TESLİM)



Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

- 10 ilde (Şırnak-25, Bitlis-7, Diyarbakır-7, Hakkâri-6, Muş-1, Mardin-1, Siirt-1, Tunceli-3, Van-9, Bingöl-1) 61 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

- 40’ı ağır ve uzun namlulu (7 M-16, 1 Kanas, 2 Doçka, 1 Biksi, 1 Roketatar/Füze, 28 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 47 silah,

- 1,5 Ton Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

- 43 adet El Bombası,

- 18.480 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

- 49 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.683 OPERASYONDA;

- 2.677 kg Esrar,

- 726 kg Eroin,

- 46 kg Kokain,

- 0,3 kg sentetik kannabinoid,

- 2 kg Metamfetamin,

- 250.228 adet Uyuşturucu Hap,

- 6.911 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

- 486.746 adet Kaçak Sigara,

- 57.965 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.601 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 441 şüpheli gözaltına alınmıştır. 60 kg esrar, 1,8 kg eroin, 1,1 kg kokain, 0,3 kg sentetik kannabinoid, 1,5 kg metamfetamin, 9.260 adet uyuşturucu hap, 66 kök kenevir ve 27 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMARI;

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 4-5 Nisan 2018 tarihleri arasında 26 ilde eş zamanlı olarak; 600 unsur ve 2.605 personelin katılımıyla, 2.959 hassas noktada “Günübirlik Kiralık Ev Uygulaması-1” uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucunda; 166 eve işlem yapılarak 645 bin 530 TL idari para cezası uygulanmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 337 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 154 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

360’ı denizlerde olmak üzere toplam 13.502 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 167 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.